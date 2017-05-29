Появилось видео падения башенного крана из-за смертельного урагана в Москве

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Москва, 29 мая. Пользователи Сети активно делятся видеозаписями последствий разрушительного урагана, который в понедельник обрушился на Москву. На одной из них запечатлено падение башенного крана.

В настоящее время в Интернете набирает популярность ролик с падением башенного крана рядом с одной из высоток. Момент падения конструкции запечатлел пользователь Instagram. Предполагается, что кран рухнул в районе улицы Верхние поля.

Добавим, что ураган бушует не только в Москве, но и в Подмосковье. Так, житель Зеленогорска снял на видео падение десятков деревьев на детскую площадку по улице Игоря Мерлушкина.