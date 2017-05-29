Жертвами урагана в Москве стали семь человек

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Москва, 29 мая. Семь человек погибли в результате сильного урагана в Москве. Об этом сообщает источник в экстренных столичных службах.

Две женщины скончались в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Также жертвой рухнувшего дерева на Ломоносовском проспекте стал мужчина. Еще три женщины были насмерть придавлены деревьями в разных районах столицы. Один человек погиб в результате травм, полученных от удара металлической конструкции, которую вырвало из земли сильным порывом ветра.



