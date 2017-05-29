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Происшествия
СК РФ начал проверки по факту гибели людей из-за урагана в Москве

СК РФ начал проверки по факту гибели людей из-за урагана в Москве

17:50  29 Мая 2017
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СК РФ начал проверки по факту гибели людей из-за урагана в Москве

Москва, 29 мая. Следственный комитет России начал доследственные проверки по факту гибели шести человек в результате урагана в Москве. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Следователи проводят осмотры мест происшествий, устанавливают личности погибших. Опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметила она.

Согласно последним данным, число погибших в результате урагана в Москве выросло до семи человек. Ранее сообщалось, что в результате разгула стихии было прервано движение поездов авиаэкспресса.

Геннадий Плющев
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