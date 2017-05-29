Находившийся в розыске с 2014 года командир ИГ уничтожен в Тунисе

В Избранное

Скопировать

Тунис, 29 мая. На западе Туниса ликвидирован террорист, являвшийся одним из местных командиров террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД страны, боевик находился в розыске с 2014 года.

Согласно приведенным данным, силовики из отдела по борьбе с терроризмом национальной гвардии провели операцию в районе Хаси Ферид провинции Кассерин. МВД отметило, что ордер на арест Хусеме Тлити, который скрывался в горных районах Туниса от преследования по нескольких делам о терроризме, тунисские власти выписывали не менее 11 раз.

Напомним, ранее Ростуризм призвал граждан РФ воздержаться от поездок в Тунис и Таиланд в связи с террористической угрозой.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.