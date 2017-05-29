Захарова посоветовала россиянам дважды подумать перед поездкой в Черногорию

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Москва, 29 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала россиянам «дважды подумать» перед посещением Черногории после того, как министр иностранных дел этой страны Серджан Дарманович обвинил Москву в «сильном вмешательстве» во внутренние дела Подгорицы.

«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», — приводится ее комментарий на сайте внешнеполитического ведомства России.

Спикер МИД добавила, что слова Дармановича в адрес России и российских инвесторов сделали Черногории худшую рекламу. Также представитель ведомства подчеркнула, что Москва непричастна к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории.

Добавим, ранее посол РФ Сергей Грицай получил протестную ноту от МИД Черногории в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов (ДПС) депутата Миодрага Вуковича.