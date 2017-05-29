Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Президент Чехии предложил поселить «зеленых» в гетто без воды и электричества

Президент Чехии предложил поселить «зеленых» в гетто без воды и электричества

19:28  29 Мая 2017
71

Президент Чехии предложил поселить «зеленых» в гетто без воды и электричества

Прага, 29 мая. Президент Чехии Милош Земан в шутку предложил поселить всех «зеленых» активистов, которые мешают развитию страны, в специальной резервации, где не будет ни электричества, ни водопровода.

Об этом он заявил, комментируя предложения жителей города Брно отбирать водительские права у экозащитников, блокирующим строительство новых дорог.

«Подобная резервация представляла бы из себя дикую местность без электричества, канализации и водопровода. А мы бы проводили в эту резервацию экскурсии, чтобы посмотреть, как себя ведут те, кто отравляет жизнь всем остальным нормальным людям», — отметил Земан.

#земан
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть