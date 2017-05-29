Президент Чехии предложил поселить «зеленых» в гетто без воды и электричества
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Прага, 29 мая. Президент Чехии Милош Земан в шутку предложил поселить всех «зеленых» активистов, которые мешают развитию страны, в специальной резервации, где не будет ни электричества, ни водопровода.
Об этом он заявил, комментируя предложения жителей города Брно отбирать водительские права у экозащитников, блокирующим строительство новых дорог.
«Подобная резервация представляла бы из себя дикую местность без электричества, канализации и водопровода. А мы бы проводили в эту резервацию экскурсии, чтобы посмотреть, как себя ведут те, кто отравляет жизнь всем остальным нормальным людям», — отметил Земан.
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