Ураган в Москве: более 500 звонков поступило в оперативные службы города

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Москва, 29 мая. После падения деревьев в результате сильных порывов ветра на телефоны оперативных служб Москвы поступили сотни звонков.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по состоянию на 17.10 в оперативные службы поступило не менее 500 заявок о поваленных деревьях и рекламных щитах, которые нанесли ущерб.

В настоящее время известно, что в результате сильного урагана погибли не менее шести человек.