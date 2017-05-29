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Инсайдер опубликовал первые фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado

Инсайдер опубликовал первые фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado

17:46  29 Мая 2017
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Инсайдер опубликовал первые фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado

Москва, 29 мая. В интернете были опубликованы первые фотографии обновленной версии автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

Согласно предварительным данным, у внедорожника изменятся капот, бампер, фары, внутренний интерьер и многие другие элементы. Однако технические характеристики автомобиля пока раскрыты не были.

 

A post shared by @hamad1two3 on

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Toyota продемонстрировала новую модель Camry, которая предназначена для Японии.

#toyota land cruiser prado
Алексей Громов
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