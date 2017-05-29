Инсайдер опубликовал первые фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado
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Москва, 29 мая. В интернете были опубликованы первые фотографии обновленной версии автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.
Согласно предварительным данным, у внедорожника изменятся капот, бампер, фары, внутренний интерьер и многие другие элементы. Однако технические характеристики автомобиля пока раскрыты не были.
Напомним, ранее стало известно о том, что компания Toyota продемонстрировала новую модель Camry, которая предназначена для Японии.
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