Инсайдер опубликовал первые фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado

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Москва, 29 мая. В интернете были опубликованы первые фотографии обновленной версии автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

Согласно предварительным данным, у внедорожника изменятся капот, бампер, фары, внутренний интерьер и многие другие элементы. Однако технические характеристики автомобиля пока раскрыты не были.

A post shared by @hamad1two3 on May 25, 2017 at 7:00pm PDT

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Toyota продемонстрировала новую модель Camry, которая предназначена для Японии.