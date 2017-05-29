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Общество
Собянин рассказал о масштабах разрушительного урагана в Москве

Собянин рассказал о масштабах разрушительного урагана в Москве

17:32  29 Мая 2017
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Собянин о разрушительном урагане в Москве: десятки пострадавших, есть погибшие

Москва, 29 мая. Разрушительный ураган в Москве привел к гибели нескольких человек, более 40 жителей столицы обратились за медицинской помощью. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», —  написал он в своем микроблоге в Twitter.

Собянин о разрушительном урагане в Москве: десятки пострадавших, есть погибшие

Градоначальник добавил, что ураганный ветер повалил несколько сотен деревьев. Сейчас в столице принимаются необходимые меры для ликвидации последствий разгула стихии.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в Москве в результате сильного урагана, который обрушился на столицу в понедельник. Также сообщалось, что из-за падения дерева на железнодорожные пути было прервано движение поездов аэроэкспресса.

 

Алексей Громов
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