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Россия
Уровень воды в затопленных районах Ставрополья каждый час повышается на 1 см

Уровень воды в затопленных районах Ставрополья каждый час повышается на 1 см

17:48  29 Мая 2017
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Уровень воды в затопленных районах Ставрополья каждый час повышается на 1 см

Ставрополь, 29 мая. Вода продолжает пребывать в районах Ставрополья, оказавшихся под угрозой затопления.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, уровень воды увеличивается на 1 см каждый час.

Ранее из-за угрозы прорыва дамбы началась эвакуация свыше 40 тысяч человек из семи населенных пунктов региона, сообщает Ura.ru. Из-за паводка в Ставропольском крае был объявлен режим ЧС. Подтоплены оказались более 300 жилых домов и 860 участков.

Катерина Михайлиди
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