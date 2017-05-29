Автобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП и перевернулся на Ставрополье

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Пятигорск, 29 мая. Серьезная дорожная авария произошла на Ставрополье: автобус с пассажирами врезался в опору линии электропередач. По информации управления ГИБДД по краю, в результате ДТП пострадали семь человек.

Как сообщает ведомство, ЧП произошло в городе Невинномысск примерно в 14.00. Так, пока по неизвестным причинам маршрутный автобус «ПАЗ» в резался в опору ЛЭП и опрокинулся. На момент аварии в салоне транспортного средства находилось 12 пассажиров. В Невинномысскую больницу были доставлены семеро из них.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причина случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что в Партизанском районе Приморья машина протаранила пешеходов, в результате наезда один человек погиб, двое пострадали.