Число жертв урагана в Москве выросло до шести человек

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Москва, 29 мая. Не менее шести человек погибли в Москве в результате сильного урагана, который обрушился на российскую столицу в понедельник.

Одной из жертв оказалась девушка, которая погибла на ВДНХ. Две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Четвертым погибшим стал мужчина, которого придавило дерево на Ломоносовском проспекте.

Еще два человека погибли на Андреевской набережной, когда дерево упало на беседку, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источник. Тем не менее, МЧС РФ пока подтверждает информацию только по четырем погибшим.

Ранее сообщалось, что из-за падения дерева на железнодорожные пути было прервано движение поездов аэроэкспресса.