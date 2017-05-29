«Свидетели Иеговы» оспорили решение Верховного суда РФ о запрете организации

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Москва, 29 мая. Российские «Свидетели Иеговы» подали апелляцию на решение Верховного суда РФ о признании организации экстремистской и ее ликвидации на территории страны. Об этом заявил представитель «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский.

«Нами подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда о запрете деятельности на территории РФ «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России» и его ликвидации», — приводит его слова «Интерфакс».

Представитель организации, чья деятельность запрещена в России, добавил со ссылкой на юристов, что жалобу могут рассмотреть в конце лета. Истец настаивает на необоснованности признания «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и ее ликвидации. По словам Сивульского, юристы общины опровергли аргументы Минюста, однако суд встал на сторону ведомства.