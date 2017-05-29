Голос Сирии в ООН: как заставить США и коалицию Запада прекратить авиаудары

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Официальный Дамаск обратился в ООН в связи с недавним ударом западной коалиции по Дейр-эз-Зору.

В послании, которое направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совет Безопасности ООН, внешнеполитическое ведомство Сирии выступает с критикой авиаудара коалиции, возглавляемой США, в районе города Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 35 человек, в том числе женщины и дети.

Дамаск обращает внимание международной организации на то, что действия коалиции нарушают суверенитет страны, угрожают территориальной целостности Сирии.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Организация Объединенных Наций, безусловно, является той международной структурой, которая должна разбирать межгосударственные конфликты.

«Сирия, естественно, имеет прав обратиться в данную организацию за разъяснением, расследованием и квалификацией действий международной коалиции. Другое дело, что очевидно, что западные страны, которые, собственно, входят в международную коалицию, конечно же, обладая всеми необходимыми политическими и институциональными ресурсами в рамках принятия решений в Организации Объединенных Наций, в том числе в Совбезе ООН, безусловно, это решение заблокируют», — отметил политолог.

По словам Шаповалова, объективное рассмотрение апелляции Сирии, конечно, будет заблокировано.

«Это первой момент, поэтому не стоит тешить себя иллюзиями. В данном случае, безусловно, сирийское правительство сделало совершенно верный шаг, потому что, в конце концов, мировое сообщество должно понимать, что эти действия, по сути, равносильны агрессии в отношении суверенного государства», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог обращает внимание, что в силу сложившейся практики и тех норм, в рамках которых действует Организация Объединенных Наций, конечно, ни Соединенные Штаты, ни их союзники, не преминут воспользоваться своим правом вето для того, чтобы заблокировать беспристрастное и объективное рассмотрение данной просьбы сирийского правительства.

«Конечно, налицо факт агрессии и, безусловно, в очередной раз мир является свидетелем того, как Соединенные Штаты и их западные партнеры не ставят ни во что ни нормы международного права, ни права суверенного государства, нанося произвольно, без тех или иных поводов удары по территории того или иного государства, исходя из своих узкоэгоистических геополитических интересов», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

К сожалению, отмечает эксперт, это сложившаяся на протяжении уже нескольких десятилетий практика, которая в очередной раз подтверждается.

«И то же самое мы наблюдали в отношении Ливии, то же самое мы наблюдали в отношении Ирака, то же самое мы наблюдали в отношении многих и многих государств на протяжении последних лет», — напоминает политолог.

По словам эксперта, США, лицемерно прикрываясь рассуждениями о правах человека, защите мирных жителей, о гуманитарных акциях, устанавливают в мире свой диктат, чинят произвол.

«Конечно, на самом деле, мы видим, что за этими красивыми словами кроется не что иное, как империалистические действия государства, которое на сегодняшний день является самым крупным, мощным в военном отношении государством мира и имеет возможность безнаказанно наносить военные удары по другим странам, таким как Сирия», — подытожил политолог.

Какие же цели преследуют американцы в Сирии? Вряд ли США и их союзники ради борьбы с терроризмом поступятся собственными геополитическими интересами, тем более что многие радикальные группировки являются де-факто их ставленниками.