Ревнивый нижегородец убил жену, ушедшую в гости без него

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Нижний Новгород, 29 мая. Житель села Пеля-Хованская подозревается в убийстве супруги, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 24 мая. По версии следствия, 48-летняя женщина отправилась в гости к друзьям в одиночестве. Эгоистичный поступок женщины серьезно задел 49-летнего мужчину. Кроме того, он приревновал свою даму сердца к одному и гостей. Когда женщина вернулась домой, между супругами произошла ссора. Пьяный мужчина жестоко побил женщину ногами по телу и лицу. От полученных травм жительница Нижнего Новгорода скончалась на месте.

В данный момент подозреваемый в убийстве находится под стражей. Свою вину он полностью признал и во всем раскаялся. Отмечается, что агрессивный супруг ранее судим не был, имел постоянный доход.