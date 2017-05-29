Подарок из Северной Кореи: ядерный кризис может превратиться в кризис беженцев

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В понедельник, 29 мая, КНДР запустила еще одну ракету. Президент США Дональд Трамп уже успел назвать этот пуск «неуважением» по отношению к Китаю, поскольку Пекин прилагает все усилия, чтобы способствовать разрешению корейского ядерного кризиса.

Северокорейская ракета пролетела на уровне 100 километров над уровнем моря и упала в исключительной экономической зоне Японии. Первыми запуск зафиксировали в Южной Корее, где тут же был созван Совет безопасности страны. По словам генерального секретаря правительства Японии Есихидэ Суга, данный инцидент показал Токио необходимость предпринять меры по обеспечению безопасности японских кораблей и самолетов.

Ситуация, сложившаяся вокруг Северной Кореи, остается напряженной. Пхеньян продолжает проводить все новые ракетные пуски. США по-прежнему не исключают возможности силового, военного сценария разрешения ядерного кризиса. В числе прочего в Вашингтоне говорят о возможности превентивного удара по ядерным объектам КНДР. Параллельно с тем северокорейские дипломаты требуют от Сеула выдачи разведчиков, замешанных в покушении на жизнь Ким Чен Ына. Сам лидер КНДР говорит о необходимости совершенствования системы ПВО страны.

На территории Северной Кореи проживает примерно 25 миллионов человек. В случае если на полуострове разразится настоящая война, многие из них предпочтут спастись бегством в соседние страны. Если война приобретет характер ядерной, если американцы все же осуществят свой план по уничтожению северокорейских военных объектов, то ситуация будет и того хуже. Над Пхеньяном поднимется облако радиоактивных осадков. После этого поток беженцев из Северной Кореи вряд ли уже можно будет остановить какими-то кордонами.

В конце прошлой недели появилась информация, что министерство обороны Китая перебрасывает к границе с Северной Кореей новые армейские подразделения и части. Конечно, в самом военном ведомстве КНР факт подобных маневров отрицают. Тем не менее если нечто подобное действительно имеет место, то вполне возможно, что Пекин уже готовится встретить потенциальные потоки мигрантов.

Подобно Китаю и Южной Корее, Россия также имеет сухопутную границу с КНДР. Когда-то во времена японской оккупации и гражданской войны многие корейцы искали убежища на территории Советского Союза. Если нынешний корейский кризис перейдет в горячую стадию, возможно ли, что северокорейские беженцы хлынут на российский Дальний Восток? В этом Федеральному агентству новостей помогла разобраться кореевед, доцент факультета международных отношений СПбГУ Ирина Ланцова.

«Наша граница с КНДР проходит по реке Туманная (Туманган). Это чрезвычайно мелкая илистая река, которая не является судоходной. Переправиться через нее можно только на небольших катерах. Ранее ее пытались эксплуатировать, но эти проекты так ничем и не заканчивались. Потому как таковой открытой и легкопроходимой границы между Россией и Северной Кореей нет. Граница Северной Кореи с Китаем также проходит через реку. Но это именно что судоходная река, через нее переброшен мост. Таким образом, основной удар примет на себя Китай, а только потом — Россия», — отмечает эксперт.

В любом случае, если война на Корейском полуострове начнется, то беженцы должны будут получить особый статус в ООН. «Потому есть шанс, что России не придется решать эту гипотетическую проблему в одиночку. С другой стороны, зная ситуацию на Ближнем Востоке, участие ООН может быть недостаточным», — продолжает Ланцова.

Конфуцианство, впрочем, до сих пор накладывает свой отпечаток на Северную Корею. Люди там куда как более дисциплинированны, нежели выходцы с Ближнего Востока. Потому можно предположить, что того же гуманитарного кризиса, который мы связываем с сирийским конфликтом, в случае войны на полуострове не будет.

«Несмотря на то, что это может быть большой нагрузкой на принимающих беженцев страны, лагеря для северокорейских беженцев будут гораздо более организованны, чем те, что есть на Ближнем Востоке», — приводит свою точку зрения кореевед.

«В любом случае, опасность потенциального наплыва беженцев в соседние с КНДР страны в случае войны является еще одной причиной для того, что всеми силами способствовать дипломатическому разрешению кризиса на Корейском полуострове», — подводит итог Ланцова.