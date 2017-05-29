Роскосмос рассказал о живых бактериях, найденных на поверхности МКС

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Москва, 29 мая. Эксперты «Роскосмоса» предложили установить новую верхнюю границу биосферы Земли. Об этом говорится в официальном заявлении государственной корпорации по космической деятельности.

Российские ученые изучили результаты экспериментов, которые проводились на Международной космической станции (МКС), и выяснили, что некоторые бактерии выживают под влиянием неблагоприятных факторов космоса.

«Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales», — отметили в «Роскосмосе»

Ранее стало известно о том, что госкорпорация «Роскосмос» отказалась от разработки ракеты «Ангара-А5П».