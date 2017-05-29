Житель ХМАО застрелил приятеля, приняв его за медведя

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Ханты-Мансийск, 29 мая. Житель Ханты-Мансийского автономного округа случайно застрелил своего знакомого, приняв его за медведя.

По предварительным данным, мужчина вместе с двумя приятелями решил проверить территорию арендованного ими земельного участка, на которую, как ему показалось, забрел медведь. При этом, прочесывая окрестности, они разделились.

«Услышав лай собак и заметив шевеление в кустах, один из мужчин, не убедившись, кто в них находится, произвел выстрел в сторону кустов, в которых находился его знакомый», — сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Пострадавший был срочно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Ura.ru.