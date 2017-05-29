Девушка погибла при падении дерева во время урагана в Москве

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Москва, 29 мая. Из-за урагана в Москве погибла 26-летняя девушка, находившаяся у 36-го павильона ВВЦ. Как сообщил источник в экстренных службах столицы, на нее рухнуло дерево.

«Возле 36 павильона дерево упало на 26-летнюю девушку. Она скончалась от полученных повреждений», — сообщил собеседник РИА Новости.

Напомним, в результате разгула стихии в Москве погибли уже несколько человек. Ранее сообщалось, что сильный ураган повредил остановочный комплекс на Кировоградской улице, и часть конструкции нанесла пешеходу смертельные травмы.