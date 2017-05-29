Сирия: что происходит в Ат-Танфе, где США сбросили бомбы и листовки на союзников Асада

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Ситуация, сложившаяся в Сирии в ходе борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) чревата возможностью прямых столкновений между военными России и США, сообщают американские источники. Вбросом и дезинформацией считает подобные публикации специалист по ближневосточной проблематике Евгений Сатановский.

Об опасности прямых столкновений между военными РФ и США ранее предупреждали эксперты, обращая внимание, что, опасаясь столь неблагоприятного развития ситуации, Москва и Вашингтон сохранили каналы связи даже после того, как в прошлом месяце американские эсминцы атаковали крылатыми ракетами сирийскую авиабазу «Шайрат». Напомним, предлогом для этой атаки было «возмездие» за якобы имевшую место химатаку ВВС Сирии в провинции Идлиб, позже этот инцидент был разоблачен как фейк.

При этом напряженность между РФ и США в Сирии сохраняется, самым «ярким» эпизодом которой стал инцидент 9 мая с перехватом российским истребителем американского самолета-заправщика, что стало предметом обсуждения по горячей линии между военными РФ и США.

Как сообщает главный военный корреспондент The New York Times Майкл Гордон (Michael Gordon), при помощи этой неофициально действующей горячей линии военным РФ и США удалось относительно конструктивно обсудить весьма опасный инцидент, недавно произошедший возле населенного пункта Ат-Танф. Ранее появилась информация, что несколько дней назад колонна проиранских ополченцев-шиитов, поддерживающих Асада (предположительно, из «Хезболлы»), направлялась в сторону базы в Ат-Танфе, на которой спецназ США натаскивает боевиков так называемой сирийской оппозиции, чтобы использовать их в боях против ИГИЛ. По мнению американцев, союзники Асада подошли слишком близко к секретной базе США, после чего по ним был нанесен удар американскими ВВС.

При этом появившуюся в некоторых американских источниках информацию, что при ударе ВВС США в окрестностях Ат-Танфа могли погибнуть российские военные советники, категорически опровергли в МИД РФ, а президент Института Ближнего Востоке Евгений Сатановский назвал этот вброс провокацией и полной чушью.

«Никакой гибели российских военных специалистов там не было, это полная дезинформация», — резко отметил Сатановский в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом, как утверждает Сатановский, у России и США в Сирии по сути нет конкуренции, каждый занимается «своим» участком, просто Россия делает это на законных основаниях, по просьбе законного правительства Башара Асада, тогда как действия коалиции юридически подпадают под определения «агрессия» и «интервенция», о чем Дамаск уже неоднократно заявлял в ООН.

Около суток назад в сирийских источниках появилась информация, что возглавляемая США коалиция сбросила листовки, в которых союзников Асада предупреждают, чтобы они не приближались к району Ат-Танф ближе, чем на 55 километров. Связано ли это предупреждение только с опасениями за лагерь американского спецназа и боевиков сирийской оппозиции, или в этом районе, возможно, вскоре начнется какая-то военная операция, Федеральное агентство новостей также попросило разъяснить Евгения Сатановского.

NATO drop leaflets telling SAA to not advance in their own country. pic.twitter.com/w3Q4amsmRo — /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) May 28, 2017

«Ничего особенного в этом районе не происходит, — отметил Сатановский, — там идет война. Имеет место обычная ситуация переменчивого «военного счастья», а обсуждать, что так будет в ближайшие дни или часы, достаточно бессмысленно. В этой ситуации надо дать возможность профессиональным военным делать свое дело, не мешая им бессмысленными обсуждениями в средствах массовой информации. После того, как будет достигнута очередная победа, журналистов вызовут, и им расскажут все, что военные сочтут нужным. Или не расскажут. С точки зрения стратегической ситуации этот эпизод не имеет никакого значения».

О таких эпизодах войны лучше осведомлены фронтовые корреспонденты или источники на местах, отметил собеседник ФАН.

«В Сирии идет война, она идет пять лет, война идет с участием российских ВКС, которые там уже полтора года, с участием сирийской армии и ее союзников, и цепляться за какие-то мелкие эпизоды, с моей точки зрения, не имеет никакого смысла. Это вопрос, скорее, к министерству обороны», — отметил Евгений Сатановский.

О том, что будет происходить в окрестностях Ат-Танфа в ближайшие дни, ФАН расскажет в ближайшее время, исходя из информации, полученной от наших сирийских источников.

* Организация запрещена на территории РФ.