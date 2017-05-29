Москвичи показали в соцсетях шокирующие последствия урагана

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Москва, 29 мая. Москвичи в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями урагана и его последствий. Ураган, к сожалению, причинил не только материальный ущерб, но и унес жизни нескольких человек.

В соцсетях уже появился хэштег #ураганвмоскве. На кадрах видно, что улицы буквально усеяны оторвавшимися ветками.

Taste like summer. Пятый зеленый инстаграммик A post shared by rybkabananka (@rybkabananka) on May 29, 2017 at 6:59am PDT

Больше всего не повезло тем, кто припарковал под деревьями свои автомобили.

#ураган #москва #замаскировался #неповезло #l4l #f4follow A post shared by Serhio (@vanhelsing81) on May 29, 2017 at 6:56am PDT

Ветер буквально выкорчевывает огромные деревья с корнями.

#погода #ураган #шторм #москва A post shared by Александр (@kpacab4uk654) on May 29, 2017 at 6:56am PDT

Возле работы дерево упало ((( #ураганвмоскве#упавшеедерево#хорошеебылодеоевосшишками#хорошобезжертв #ливень #москва A post shared by Natalia Kadolina (@regina_di_coppe) on May 29, 2017 at 6:54am PDT

«Неудачное я выбрала время для прогулки, ничего не скажешь… Но больше всего я офигела, когда ветром в меня ударило ГОЛУБЕМ!» — делится одна из москвичек.