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Происшествия
Москвичи показали в соцсетях шокирующие последствия урагана

Москвичи показали в соцсетях шокирующие последствия урагана

17:18  29 Мая 2017
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Москвичи показали в соцсетях шокирующие последствия урагана

Москва, 29 мая. Москвичи в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями урагана и его последствий. Ураган, к сожалению, причинил не только материальный ущерб, но и унес жизни нескольких человек. 

В соцсетях уже появился хэштег #ураганвмоскве. На кадрах видно, что улицы буквально усеяны оторвавшимися ветками. 

 

Taste like summer. Пятый зеленый инстаграммик

A post shared by rybkabananka (@rybkabananka) on

Больше всего не повезло тем, кто припарковал под деревьями свои автомобили.

 

#ураган #москва #замаскировался #неповезло #l4l #f4follow

A post shared by Serhio (@vanhelsing81) on

 

...????Ураган пронёсся мимо нашего дома с такой силой, что даже вырвало дерево с корнем ???????????? на территории детской площадки(( А рядом строится детский садик... Ещё одно дерево упало на машину(( А ведь МЧС предупреждало не парковать под деревьями машины! А мы всё надеемся на русский "авось" Пойду гляну на свою ласточку ???????? #ураган #штормовоепредупреждение #ужас #ветер #гром #гроза #природабушует #надетскойплощадке #стройка #москва #люберцы #жулебино #подмосковье #столицы #инстамир #столицы #моимысли #моиразмышления #мчспредупреждало #какбыть #стихия #стихиябушует #ураганвтвоейжизни #ураган2017 #ураганвмоскве #громимолния #когдалето #делоквечеру

A post shared by Галина Чекмарева (@galachekmareva) on

Ветер буквально выкорчевывает огромные деревья с корнями.

 

#погода #ураган #шторм #москва

A post shared by Александр (@kpacab4uk654) on

«Неудачное я выбрала время для прогулки, ничего не скажешь… Но больше всего я офигела, когда ветром в меня ударило ГОЛУБЕМ!» — делится одна из москвичек.

 

#москва
Владимир Багров
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