Москвичи показали в соцсетях шокирующие последствия урагана
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Москва, 29 мая. Москвичи в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями урагана и его последствий. Ураган, к сожалению, причинил не только материальный ущерб, но и унес жизни нескольких человек.
В соцсетях уже появился хэштег #ураганвмоскве. На кадрах видно, что улицы буквально усеяны оторвавшимися ветками.
Больше всего не повезло тем, кто припарковал под деревьями свои автомобили.
Ветер буквально выкорчевывает огромные деревья с корнями.
«Неудачное я выбрала время для прогулки, ничего не скажешь… Но больше всего я офигела, когда ветром в меня ударило ГОЛУБЕМ!» — делится одна из москвичек.
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