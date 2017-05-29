Дамаск эвакуирует боевиков в Идлиб: ФАН публикует видео

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Сирия, Дамаск, 29 мая. Сирийские правительственные силы организуют эвакуацию боевиков незаконных вооруженных формирований и их семей в провинцию Идлиб.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, согласно которому в районе Барзах (восточная часть Дамаска) правительственные силы при содействии общественных организаций вывозят на автобусах из города боевиков незаконных вооруженных формирований. Сирийские военные обеспечат террористам и их семьям безопасный коридор до провинции Идлиб. Ранее боевики отказались сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

Отметим, что это уже четвертая волна эвакуации боевиков незаконных вооруженных формирований. Всего будет вывезено в Идлиб 2672 человека, включая 1076 террористов.

Стоит заметить, что после вывода «умеренных» столичные власти смогут приступить к ремонтным и восстановительным работам. Многие районы Дамаска серьезно пострадали в ходе ожесточенных боестолкновений между Сирийской арабской армией и боевиками.