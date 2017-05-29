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Происшествия
Число жертв и разрушений от урагана в Москве продолжает расти

Число жертв и разрушений от урагана в Москве продолжает расти

17:04  29 Мая 2017
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Число жертв и разрушений от урагана в Москве продолжает расти

Москва, 29 мая. Жертвами урагана в Москве стали уже два человека. Об этом сообщили в столичных экстренных службах. Также растет число разрушений, вызванных стихией.

На юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру упавшее дерево насмерть задавило пешехода.

«Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек», — сообщил собеседник ТАСС.

#москва #ураган
Катерина Михайлиди
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