Число жертв и разрушений от урагана в Москве продолжает расти

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Москва, 29 мая. Жертвами урагана в Москве стали уже два человека. Об этом сообщили в столичных экстренных службах. Также растет число разрушений, вызванных стихией.

На юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру упавшее дерево насмерть задавило пешехода.