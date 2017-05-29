Упавшее дерево заблокировало движение аэроэкспресса в Москве

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Москва, 29 мая. Движение поездов аэроэкспресса в аэропорт «Внуково» и обратно ограничено из-за падения дерева на железнодорожные пути в Москве. Инцидент произошел на перегоне Лесной городок – Аэропорт «Внуково» Киевского направления МЖД.

«В связи с этим в настоящее время затруднено движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта Внуково, так и в сторону Москвы. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников», — сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источник, от урагана, который обрушился на Москву в понедельник, пострадал в основном юг и запад российской столицы. МЧС пока не предоставляло информации по пострадавшим. Ранее сообщалось, что в результате падения дерева в Москве погиб пешеход.