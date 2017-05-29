Ураган бушует в Москве: что происходит на улицах столицы
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Москва, 29 мая. Настоящий ураган бушует в Москве в эти минуты, его жертвой уже стал молодой мужчина, пострадавший при обрушении остановочного комплекса на Кировоградской улице.
По неподтвержденным данным, число жертв и пострадавших может возрасти.
Пользователи соцсетей пишут о большом количестве повалившихся деревьев. Не обошла стороной непогода и премьер-министра Дмитрия Медведева: шквалистый ветер повалил деревья у резиденции главы правительства.
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