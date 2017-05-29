Ураган бушует в Москве: что происходит на улицах столицы

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Москва, 29 мая. Настоящий ураган бушует в Москве в эти минуты, его жертвой уже стал молодой мужчина, пострадавший при обрушении остановочного комплекса на Кировоградской улице.

По неподтвержденным данным, число жертв и пострадавших может возрасти.

Привет, сей час 16:23, Московская область, г. Дмитров, и это буря ???????? pic.twitter.com/gRJoJkmeJx — Саша Олигарх (@sensishen) May 29, 2017

Пользователи соцсетей пишут о большом количестве повалившихся деревьев. Не обошла стороной непогода и премьер-министра Дмитрия Медведева: шквалистый ветер повалил деревья у резиденции главы правительства.