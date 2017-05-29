Звук Украины для Донбасса: жители Коминтерново рассказали, как ВСУ «бьют и радуются»

В Избранное

Скопировать

ДНР фиксирует активизацию боев на южной линии фронта. Съемочная группа Федерального агентства новостей отправилась в Коминтерново, чтобы побеседовать с местными жителями и оценить военную обстановку в поселке.

Существенных изменений она не претерпела, за исключением того, что вдвое увеличились шансы «схлопотать шальную пулю», особенно если находиться на окраине населенного пункта, ближе к украинской стороне — там активно работают автоматчики. Местные рассказывают о том, что все «веселье» начинается с пяти часов вечера — так случилось и на этот раз. Ближе к сумеркам уже отчетливо была слышна стрельба, а немного позже запели и канонады снарядов.

«Нам одно важно: лишь бы войны не было, чтобы мы спали спокойно и к детям ездили. Это самое главное, — рассказала одна из жительниц поселка. — Мы примерно в десяти километрах от Мариуполя, где живут мои дети. Я три года там не была. А стреляют у нас, как только начинает темнеть — это каждый день. Спасибо богу и нашему сельскому коллективу, за то, что у нас хотя бы есть свет, вода и газ — наши ребята все сами. Мальчики электрику делают, сами газ ремонтируют — мы дружные».

Местные жители искренне не понимают, за что по ним стреляют, ведь обстрелы происходят каждый день. Здесь, как и в Спартаке, который находится чуть ближе к Донецку, перерывов в обстрелах не бывает. Каждый вечер и каждую ночь над поселком свистят снаряды, а люди только и успевают, что удирать с улиц. После пяти-шести вечера поселок уже пустой — все сидят по подвалам и ждут, когда начнутся обстрелы. Люди уже научены горьким опытом, и не зря — львиная доля прилетов приходится на жилые кварталы.

«У меня мама слепая, поэтому в подвал она не ходит. Говорит, Светочка, хочешь — иди, мне 70 лет, а тебе 50. А как я могу ее оставить? Я не могу. Вот и лежим. В огороде работаю — над головой снаряды свистят. С Талаковки все летит и с Водяного, там укропы стоят. У нас и дом как-то бабахнуло, спасибо Красному Кресту — дали нам шифер и мы перекрыли крышу. Но потом опять из-за обстрела повредилась, — рассказывает местная жительница Светлана. — У меня сын живет в Мариуполе, внучка, внук — я их не вижу уже три года. Я не могу к ним съездить, потому что если я поеду туда, я всех этих укропов перестреляю, если увижу, так они достали меня!»

Так или иначе, поселок постоянно под огнем. Это и служит первопричиной определенных сложностей, например, с медициной.

Съемочная группа отправилась в фельдшерский пункт Коминтерново, но каково же было наше удивление, когда мы увидели полуразрушенное здание с огромными пробоинами в стенах вместо стерильных, как операционные, кабинетов и очередей к какому-нибудь окулисту. Как оказалось, за помощью медиков жители поселка ездят в Новоазовск, однако такие путешествия опасны для здоровья пенсионеров.

Наболевшей темой для пожилых людей здесь является пенсия, так как украинские власти стремятся ограничить пенсионеров в выплатах.

«Смотрим мы по телевизору, как они там гуляют — черную икру едят, а мы порой хлеба не видим. По 45 лет отработали, а теперь сидим, как отработанный материал, — сетуют пенсионеры. — Обещают нам, что пенсию не будут давать. Какое он, Порошенко, имеет право пенсию не давать нам? Мы ее заработали!»

Пожилые люди сильнее всего страдают от военных действий в Донбассе: им не только физически тяжело передвигаться под непрекращающимися обстрелами, но и морально — постоянные атаки ВСУ вселяют в людей ужас.

«Доця, как же это пережить можно? Оно 11 раз летело все ко мне. Руки и ноги трусятся, схватила сумку с документами, стою — а куда выходить-то? Мы не призраки, мы же люди. Почему к нам так относятся? Знают же, что мы здесь, и стреляют все равно. Ладно раз ударили, а тут 11 раз, и все бьют, и бьют… За что нас? Мы уже по звуку знаем, из чего и куда оно летит. Если звук Украины, значит, разбегайся, сейчас начнется. Бьют и радуются, что они добивают нас. Но так нельзя», — считает пенсионерка.

Люди уже три года живут в этой обстановке постоянных обещаний перемирия и соблюдения режима прекращения огня, но каждую ночь их надежды рушатся. В каждом жителе поселка есть огромная сила, которая помогает не сдаться и не покинуть родные края, но сколько же еще нужно отстрелять БК (боекомплектов — Прим. ФАН) для того, чтобы страдания людей закончились?