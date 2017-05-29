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Происшествия
Поваленные ураганом деревья парализовали Филевскую линию метро Москвы

Поваленные ураганом деревья парализовали Филевскую линию метро Москвы

16:59  29 Мая 2017
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Поваленные ураганом деревья парализовали Филевскую линию метро Москвы

Москва, 29 мая. Ураганный ветер повалил сразу три дерева на открытый участок Филевской линии Московского метрополитена. Движение поездов нарушено.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы, деревья упали на участок между станциями  «Фили» — «Багратионовская» и «Филевский парк» — «Пионерская» около четырех часов. Из-за этого инцидента движение поездов было прервано от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» в оба направления. 

Городские службы убирают деревья с путей. 

Кроме того, сообщается о падении дерева на монорельс на перегоне между станциями «Улица Сергея Эйзенштейна» и ВВЦ.

#москва
Алексей Громов
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