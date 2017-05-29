Поваленные ураганом деревья парализовали Филевскую линию метро Москвы

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Москва, 29 мая. Ураганный ветер повалил сразу три дерева на открытый участок Филевской линии Московского метрополитена. Движение поездов нарушено.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы, деревья упали на участок между станциями «Фили» — «Багратионовская» и «Филевский парк» — «Пионерская» около четырех часов. Из-за этого инцидента движение поездов было прервано от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» в оба направления.

Городские службы убирают деревья с путей.

Кроме того, сообщается о падении дерева на монорельс на перегоне между станциями «Улица Сергея Эйзенштейна» и ВВЦ.