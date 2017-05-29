Новости ДНР и ЛНР: солдаты ВСУ бегут из Донбасса, Луганск возвращается к мирной жизни

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Новости ДНР и ЛНР, 29 мая. Украинские военные обстреляли Первомайск, пока в Луганске пытаются наладить мирную жизнь. Солдаты ВСУ массово дезертируют с позиций на линии соприкосновения в Донбассе. Тех, кто не успел убежать, поджидает глупая смерть — по халатности или другим небоевым причинам. Последние новости с юго-востока Украины — в материале Федерального агентства новостей.

Луганск зализывает раны

Украинские военные прошлой ночью не видели розовых снов. Вместо этого они обстреляли Первомайск, частично разрушив жилые дома и хозяйственные постройки. Огонь, как рассказали в ЛНР, велся из минометов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и жертв.

Это частный пример, который очень хорошо показывает настрой ВСУ в последние дни в Донбассе. Показательно и то, что в народных республиках, напротив, хотят мира. В том же Луганске строители завершили ремонт 11 объектов социальной сферы. С лета 2014 года (!) они стояли поврежденными после обстрелов ВСУ.

Следующими в очереди станут еще 27 объектов, среди которых 22 учебных заведения. Кроме того, за минувшую неделю в городе было отремонтировано около 2,5 тыс. квадратных метров дорог. Сотрудники служб благоустройства вывезли мусор, выкосили траву, окрасили дорожные знаки, нанесли разметку пешеходных переходов. В условиях военных действий была проведена опасная, но колоссальная работа.

Бойцы ВСУ бегут с фронта

Стыд и позор: восемь военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ дезертировали с передовых позиций на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин. Именно эти военные причастны к обстрелу Красногоровки, причем в этом украинская сторона пытается обвинить армию ДНР.

Понятно, что украинские силовики всячески пытаются остановить эту текучку кадров. Для поиска беглецов выделены военнослужащие 22-го мотопехотного батальона «Харьков», сотрудники СБУ и бойцы Национальной гвардии Украины.

Кроме того, недокомплект бойцов и их дезертирство вынудили украинское командование начать срочную ротацию войск. Шутки ли: одних дезертиров в рядах ВСУ насчитывается более 8 тыс., а нехватка кадров достигает 50–60%.

Чуть позже глава национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем аккаунте в Facebook написал: в Красногоровку у границы ДНР экстренно ввели силы спецподразделения Нацгвардии Украины КОРД. Формально считается, что эти военные должны оказывать помощь гражданам, которые якобы страдают от обстрелов со стороны вооруженных сил народных республик. На самом же деле они будут выполнять сугубо полицейские функции и пытаться удерживать контроль над местным населением, которое в любой момент может перейти на сторону ополченцев.

Смерти по несчастью

И ладно бы только дезертирство: ВСУ несут потери по другим небоевым причинам. Иногда получается из серии «и смех, и грех». Так, при погрузке военной техники случайно были раздавлены трое украинских военнослужащих. Еще двое пострадали на учебных стрельбах. Случилась эта неприятность в населенном пункте Николаевка.

Среди причин инцидента со стрельбой командование ВСУ назвало слабый опыт руководителя на стрельбище, некачественную подготовку к занятию, а также халатность со стороны наблюдателей.

А трое военных погибли тоже ни за что ни про что: несколько БМП съехали с платформ при погрузке и задавили солдат 24-й бригады ВСУ.

Это все выглядит дико, но нисколько не удивляет. Особенно если помнить, что с начала 2017 года в Донбассе погибли 98 украинских военных и более 800 получили ранения.

Киев снова чистенький

Накануне в сицилийском городке Таормина прошел саммит «Большой семерки». Стороны активно обсуждали украинский вопрос. Как пишут «Известия», итоги заседания дали понять: санкции с России сняты не будут, потому что Запад по-прежнему видит в ней главного виновника конфликта.

Условие снятие санкций простое — выполнение обязательств по минским соглашениям. Хотя в этих соглашениях прописаны обязательства народных республик, ДНР, ЛНР, а также Украины, но никак не России. Наша страна, как известно, выступает тут гарантом наравне с Францией и Германией.