Киевский эксперт: СБУ обыскивает «Яндекс», а надо бы «Рошен»

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Киев, 29 мая. Обыски СБУ офиса «Яндекс» в Киеве – это реакция на попытку сопротивления компании нелегитимным санкциям. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве сообщил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Следственные мероприятия проводятся по статье 111-й Криминального кодекса Украины «государственная измена», фабула статьи предполагает «угрозу информационной безопасности государства», а наказание предусматривает 12-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По информации ФАН, в киевском офисе «Яндекса» сейчас нет персонала, кроме охранников.

«Обыски СБУ у «Яндекса» - это реакция на то, что компания продолжают сопротивляться. Она остается на украинском рынке, больше того, формирует IT-решения для обхода санкций. И мы видим, что многие продукты «Яндекса» продолжают работать на Украине. Поэтому этот обыск – это элемент давления на российские компании, попытка выбросить их с украинского рынка. С юридической точки зрения это все выглядит неубедительно – почему обыскивают «Яндекс» сейчас, когда офис три года работает в Киеве. Три года они не совершали государственной зрады, а сейчас вдруг совершили? И почему не обыскивают офис «Рошен»? «Рошен» заплатил миллиард рублей налогов в бюджет России только в 2016 году», - рассказал эксперт.

Известно, что «Яндекс» после запрета коммерческой деятельности в Украине попробовал обойти запрет, обновил свой браузер, в который программно была включена возможность обходить блокировку через VPN-канал, о чем компания разослала сообщения в соцсетях.

Эксперт также заявил, что попытки СБУ найти в ходе обыска служебную или приватную информацию о пользователях «Яндекса» вряд ли будут успешными, поскольку сервера компании находятся в России и недоступны для СБУ.

Ранее Петр Порошенко своим указом запретил на Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд ресурсов, включая «Яндекс». После этого на картах сервиса Google Maps офис «Яндекса» в Киеве оказался помечен надписью: «бізнес країни окупанта». В переводе с украинского — «бизнес страны-оккупанта».