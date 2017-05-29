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Политика
Вербовочные центры ИГИЛ под Херсоном готовят боевиков для отправки в Сирию

Вербовочные центры ИГИЛ под Херсоном готовят боевиков для отправки в Сирию

17:09  29 Мая 2017
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Вербовочные центры ИГИЛ под Херсоном готовят боевиков для отправки в Сирию

Симферополь, 29 мая. На территории Украины функционируют центры по подготовке боевиков «Исламского государства»* для последующей их отправки в Сирию. Об этом сообщил депутат Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила о том, что она якобы передала в Парламентскую ассамблею НАТО документы, посвященные «связям» России с террористами.

«Они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ* на территории, подконтрольной Киеву — в частности, в Херсонской области», — цитирует слова Бальбека РИА Новости.

Напомним, деятельность «Исламского государства» запрещена в РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#украина #игил
Алексей Громов
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