Совбез РФ: Дефицит продовольствия в условиях санкций ликвидирован

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Москва, 29 мая. Производство сельскохозяйственной продукции в России в условиях санкций стабилизировалось, дефицит продовольствия ликвидирован, заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.

По его словам, дефицит продовольствия в целом ликвидирован благодаря животноводству, свиноводству, племенному хозяйству, семеноводству, а также мелиорации сельскохозяйственных земель. Абелин добавил, что продовольственная безопасность остается ниже пороговых значений только по доле российской продукции животноводства, по молоку, молочным продуктам и по соли.