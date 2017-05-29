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Общество
Совбез РФ: Дефицит продовольствия в условиях санкций ликвидирован

Совбез РФ: Дефицит продовольствия в условиях санкций ликвидирован

16:44  29 Мая 2017
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Совбез РФ: Дефицит продовольствия в условиях санкций ликвидирован

Москва, 29 мая. Производство сельскохозяйственной продукции в России в условиях санкций стабилизировалось, дефицит продовольствия ликвидирован, заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.

По его словам, дефицит продовольствия в целом ликвидирован благодаря животноводству, свиноводству, племенному хозяйству, семеноводству, а также мелиорации сельскохозяйственных земель. Абелин добавил, что продовольственная безопасность остается ниже пороговых значений только по доле российской продукции животноводства, по молоку, молочным продуктам и по соли.

#санкции #сельское хозяйство
Алексей Громов
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