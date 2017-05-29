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Общество
Сотрудники «Почты России» вновь попались за швырянием посылок на землю

Сотрудники «Почты России» вновь попались за швырянием посылок на землю

16:42  29 Мая 2017  /обновлено: 17:07  29 Мая 2017
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Сотрудники «Почты России» вновь попались за швырянием посылок на землю

Ульяновск, 29 мая.  «Почта России» вновь оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, на котором сотрудники компании швыряют посылки на землю. Инцидент произошел возле Сбербанка в Ульяновске.

Некоторые интернет-пользователи, которые недавно воспользовались услугами «Почты России»,  в комментариях к видео начали высказывать опасения за сохранность своих вещей.  В компании уже заявили, что проведут расследование по данному инциденту.

Отметим, что похожий случай произошел в декабре в Тюмени. В Интернете появилось видео, на котором сотрудники почтового оператора небрежно сбрасывают посылки прямо на перрон из поезда.

«В настоящее время по данному факту проводится внутренняя проверка. К виновному сотруднику будут применены меры дисциплинарного характера. Кроме того, к ответственности будет привлечено его непосредственное руководство», — сообщили ФАН в «Почте России».

Геннадий Плющев
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