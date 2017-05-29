Ураган в Москве: первой жертвой стихии стал пешеход

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Москва, 29 мая. В Москве из-за сильного урагана погиб мужчина. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на Кировоградской улице порыв повредил остановочный комплекс, конструкция задела пешеходов, один из которых получил смертельные травмы.

Кроме того, одно дерево рухнуло на жилой дом в районе Каширского шоссе, в результате чего было разбито остекление балкона на пятом этаже, припаркованный у здания автомобиль получил повреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

В ближнем Подмосковье также упало несколько деревьев. Двое детей получили травмы.