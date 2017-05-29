Онищенко объяснил, зачем Эстония выслала двух консулов РФ

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Москва, 29 мая. Эстония пытается напомнить о себе, высылая российских дипломатов. Так считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я не слышал мотивов, из-за которых МИД Эстонии выслал двух российских дипломатов из страны. Видимо Эстония настолько «великая» держава, что она не опускается до объяснений своих действий, но, на мой взгляд, единственная причина, которая там есть — в очередной раз напомнить о себе», — считает парламентарий.

Поведение Таллина является показателем недоброжелательного настроя по отношению к России, отмечает депутат.

«Просто все в мире стали постепенно забывать, что такое Эстония, поэтому Таллинн решил громким хлопаньем дверями объявить о том, что высылают двух консулов», — цитирует Онищенко Nation New.

Напомним, в пятницу Эстония приняла решение о высылке генконсула в Нарве Дмитрия Казеннова и консул Сергея Сургаева. Дипломаты должны покинуть страну до конца мая.

Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что Москва не оставит действия Таллина без ответа, сообщает Ura.ru. Он подчеркнул, что в российско-эстонских отношениях действует принцип взаимности.