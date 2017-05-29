Снегопад и похолодание на 30 градусов нагрянули в Самарскую область

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Самара, 29 мая. В Самарской области похолодало почти на 30 градусов, жители региона выкладывают в соцсетях фотографии выпавшего снега. По данным областного ГУ МЧС, минувшей ночью в регионе столбики термометров опустились до -2 градусов.

В ведомстве сообщают, что в понедельник местами в Самарской области ожидаются заморозки и дожди. Причем на прошлой неделе воздух в регионе прогревался до 27 градусов.

Тем временем местные жители активно делятся в различных пабликах фотографиями заснеженной травы и кустарников. «Май в этом году выдался малоснежный», «Признавайтесь, кто грешил так сильно, что аж погода беснуется?» — комментируют резкое похолодание пользователи соцсетей.

Добавим, на прошлой неделе в соцсетях появились сотки фотографий от жителей ХМАО, которых застал врасплох майский снегопад. Как передает URA.RU, синоптики уже пообещали этому региону холодное и дождливое лето.