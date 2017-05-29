Репрессивная машина СБУ: Яровая отреагировала на обыски в офисах «Яндекса»

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Москва, 29 мая. Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая прокомментировала обыски сотрудниками Службы безопасности Украины в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. По ее словам, действия Украины и ее президента Петра Порошенко — «репрессивная машина», готовая переехать права и свободы своих же граждан.

««Яндекс» встал на пути дезинформации идеологов Киева и здесь уже возник чрезвычайный инцидент и прецедент для Европы и США. — цитирует Яровую пресс-служба. — И где (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) Дуня Миятович? И где свобода слова?».

Яровая отметила, так как «мир все более погрязает в болоте двойных стандартов и провокаций», сейчас вполне назрела острая необходимость принятия международных актов об информационной безопасности, о которых уже давно говорит Москва.

Как сообщало RT, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости понять, с чем связаны обыски в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. По информации украинского издания Marketing Challenge, СБУ проводит обыски в офисах «Яндекса» по статье «Государственная измена».