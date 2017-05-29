ДНР и ЛНР восстанавливают инфраструктуру, разрушенную обстрелами ВСУ

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Луганск, 29 мая. В Луганске завершен ремонт 11 инфраструктурных объектов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ летом 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Луганска.

Как пояснил начальник управления по вопросам строительства Игорь Гурский, из 14 первоочередных объектов были отремонтированы 11. На очереди еще 27 социальных объектов, из которых 22 учебных заведения, четыре учреждения культуры и один объект социального развития. Также за минувшую неделю в Луганске было отремонтировано около 2,5 тысяч квадратных метров дорог.

В свою очередь пресс-служба Совета министров ДНР сообщила, что в республике идут подготовительные работы к ремонту дорожного покрытия междугородних трасс ДНР.