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Происшествия
Ирак: труба с нефтью взорвалась в Киркуке

Ирак: труба с нефтью взорвалась в Киркуке

16:27  29 Мая 2017
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Ирак: труба с нефтью взорвалась в Киркуке

Киркук, 29 мая. Взрыв прогремел на нефтяном месторождении Бей Хасан в иракской провинции Киркук. Причины инцидента не сообщаются, сообщил источник иракской Северной нефтяной компании.

Как сообщил источник телеканала Al Sumaria, взорвалась одна из труб на месторождении Бей Хасан в городе Дабс. Эта труба доставляла сырую нефть из скважин к блоку производства и выпуска.

В данный момент на месте работают бригады пожарных, которые пытаются потушить огонь. Устанавливаются версии произошедшего.

#взрыв #ирак
Алексей Громов
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