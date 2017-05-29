Роулинг закончила сценарий второй части «Фантастических тварей»

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Лондон, 29 мая. Британская писательница Джоан Роулинг, которая прославилась благодаря циклу романов о Гарри Поттере, закончила работу над сценарием сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом Роулинг заявила в Twitter, отвечая на вопрос фанатки.

«Да, написала. Но я пока ничего не могу тебе рассказать», — пишет она.

Напомним, что первая часть фильма вышла на экраны в 2016 году и стала спин-оффом основной серии фильмов о Гарри Поттере. Лента оказалась коммерчески успешной, собрав по миру 814 млн долларов при бюджете в 180 млн.