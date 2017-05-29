Медведев распорядился изучить коммерческие перспективы МС-21

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Москва, 29 мая. Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился продумать перспективы коммерческого использования нового воздушного лайнера МС-21.

Премьер-министр России отметил, что необходимо и дальше работать на всех направлениях, но главным образом технологическом. Однако, отметил Медведев, не стоит забывать и про коммерческие перспективы, поскольку чем больше будет спрос на данное судно, тем будет лучше для России.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин сообщил, что старт серийного выпуска самолета ожидается в 2019 году.

Напомним, накануне глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что поставки новейшего российского самолета МС-21, который совершил в минувшее воскресенье первый полет, до 2037 года могут составить 1 тыс. штук.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главе российского государства Владимиру Путину было доложено о полете нового самолета МС-21.