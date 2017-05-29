Поваленные ураганом деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции Медведева

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Москва, 29 мая. В резиденции премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в Подмосковье шквалистый ветер повалил несколько деревьев. По последним данным, одно из упавших деревьев перекрыло выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

На улице Саратовская в районе Текстильщики ветер повалил порядка десяти деревьев.

Кроме того, два дерева были повалены на Ленинградском шоссе также по причине сильного ветра с дождем. Одно дерево упало на проезжую часть на востоке столицы, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что на 29 мая синоптики предсказали Москве «желтый» уровень погодной опасности.