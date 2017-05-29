ЕГЭ на Ставрополье перенесли из-за паводка

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Ставрополь, 29 мая. Паводок внес коррективы в порядок проведения ЕГЭ в Ставропольском крае. Школьникам из подтопленных сел придется сдавать экзамены позже или на другой площадке, сообщает региональное министерство образования и молодежной политики.

29 мая на Ставрополье сдают ЕГЭ по географии и информатике. Однако школьникам Советского района придется сдать экзамен позднее. В связи с паводком было решено перенести день сдачи экзамена с 29 мая на резервный день 20 июня. Экзамены по этим предметам выбрали почти 40 выпускников из затопленных районов.

Одиннадцатиклассники Степановского района также изъявили желание сдавать ЕГЭ по географии и информатике, однако их оказалось всего четверо. Поэтому было решено перевести в другой пункт сдачи экзамена — в Буденновск.

В краевом министерстве пообещали, что все права выпускников из затопленных районов будут соблюдены.