Власти Москвы рассказали, когда стартует купальный сезон

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Москва, 29 мая. Купальный сезон в российской столице будет официально открыт 1 июня. Об этом журналистам сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Мы открываем купальный сезон 1 июня в Серебряном Бору. Вода, конечно, еще холодноватая, но тем не менее вся пляжная инфраструктура уже готова», — цитирует слова чиновника РИА Новости.

Напомним, ранее синоптики предупредили о том, что в первые летние дни москвичей ждут дожди и грозы. Непосредственно температура воздуха днем не превысит 18 градусов.