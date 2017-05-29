Власти Москвы рассказали, когда стартует купальный сезон
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Москва, 29 мая. Купальный сезон в российской столице будет официально открыт 1 июня. Об этом журналистам сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
«Мы открываем купальный сезон 1 июня в Серебряном Бору. Вода, конечно, еще холодноватая, но тем не менее вся пляжная инфраструктура уже готова», — цитирует слова чиновника РИА Новости.
Напомним, ранее синоптики предупредили о том, что в первые летние дни москвичей ждут дожди и грозы. Непосредственно температура воздуха днем не превысит 18 градусов.
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