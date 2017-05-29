Пустяки, дело житейское: глава Пентагона прокомментировал гибель жителей Мосула

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Вашингтон, 29 мая. Глава Пентагона генерал Джеймс «Бешеный Пес» Мэттис назвал «делом житейским» — «fact of life» — гибель мирных жителей в Мосуле в результате действий авиации западной коалиции против ИГИЛ* (террористическая группировка запрещена в РФ). Жертвы среди гражданского населения Мэттис назвал ценой за «усиление давления США на «Исламское государство»*.

«Жертвы среди мирного населения являются обычным делом в ситуациях такого рода», — объявил Мэттис в эфире американского телеканала CBS.

Генерал заверил, что в доступных пределах вооруженные силы коалиции делают все возможное для того, чтобы сберечь жизни мирных жителей. При этом глава Пентагона отметил, что война против ИГИЛ потребовала перехода к «тактике выжженной земли» — США хотят уничтожить всех боевиков, чтобы граждане других стран, воевавшие в ИГИЛ, не вернулись домой и не принялись за старое.

Напомним, тема случайной гибели мирного населения в результате действий ВВС Сирии и ВКС РФ на Ближнем Востоке длительное время использовалась западными политиками как доказательство «преступного режима Асада» и «жестокого вторжения РФ в Сирии». Между тем, случаи, когда жертвами авиаударов США становились мирные жители Афганистана, Сирии или Ирака, далеко не всегда даже получали освещение в СМИ.

* Организация запрещена на территории РФ.