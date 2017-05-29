Ополчение Ирака достигло границы Сирии в боях против ИГ

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Каир, 29 мая. Бойцы иракского шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» достигли границы с Сирией в ходе операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*) на северо-западе Ирака.

Как говорится в сообщении на официальном сайте ополчения, «постящиеся в месяц Рамадан бойцы народного ополчения совершили чудо и достигли сирийской границы».

В ополчении добавили, что бойцы «аль-Хашд аш-Шааби» также освободили две деревни Таро и Вади аль-Мидар к западу от иракского города Эль-Кахтания.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки боевиков ИГ кварталов города Эль-Мухаррам, который расположен в провинции Хомс.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.