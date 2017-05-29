ЛНР: ВСУ несут небоевые потери в Донбассе из-за халатности командиров

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Луганск, 29 мая. Небоевые потери украинских силовиков в Донбассе растут из-за непрофессионализма и халатности командиров ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, 25 мая двое военнослужащих получили ранения при проведении занятий по огневой подготовке 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне в районе населенного пункта Николаевка. Данный инцидент произошел из-за недостаточного опыта инструкторов ВСУ, а также их халатного отношения к выполнению своих обязанностей.

Марочко также добавил, что разведка Народной милиции ЛНР фиксирует снижение морально-психологического состояния украинских военнослужащих в Донбассе. По данным разведки, украинские силовики продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», которые в конечном итоге приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.