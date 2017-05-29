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Общество
Рособрнадзор нашел работу хакерам, атаковавшим портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Рособрнадзор нашел работу хакерам, атаковавшим портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

16:12  29 Мая 2017
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Рособрнадзор нашел работу хакерам, атаковавшим портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Москва, 29 мая. Неизвестные хакеры в понедельник атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ. Об этом журналистам рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, специалистам по кибербезопасности удалось отбить атаку. Данный инцидент никак не повлиял на сдачу экзамена.

Кравцов обратился к хакерам с предложением пойти работать общественными наблюдателями на ЕГЭ, чтобы помогать проведению экзамена, а не мешать.

«Зачем вы это делаете? Ребята сдают экзамен, это достаточно ответственное испытание в жизни. И что кто хочет кому доказать? Наоборот, нужно помогать в том, чтобы экзамен проходил максимально объективно и без сбоев», — отметил он.

#кравцов
Геннадий Плющев
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