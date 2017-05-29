Разбойник с молотком напал на жителя Петербурга

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Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ночь на 28 мая напал на прохожего с молотком.

Инцидент произошел на Курляндской улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 30-летний мужчина шел по своим делам, когда ему неожиданно ударили молотком по голове. Разбойник отобрал у своей жертвы мобильный телефон и одежду. Пострадавший был госпитализирован.

К счастью, мужчина не сильно пострадал. Ему удалось запомнить внешность нападавшего, все приметы он сообщил полиции. В течение суток сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

В данный момент мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».