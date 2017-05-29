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Москва, 29 мая. Усиление НАТО в Европе привело к перевороту ситуации с безопасностью в худшую сторону. Об этом заявил постпред России при организации Александр Грушко.

«Наши оценки этого известны: произошел качественный переворот, поворот в худшую сторону, и впервые за много лет безопасность в этом регионе будет вновь определяться не мерами сдержанности, не усилиями обеспечивать безопасность без акцента на военные средства, а насаждением, поддержанием некого «баланса угроз», — сказал Грушко.

По его словам, ситуация является слепком «холодной войны». Дипломат назвал ее «холодная война лайт», или «холодная война-2000».

При этом признаков того, что НАТО готова остановиться, нет, считает Грушко.