Удельный проспект в Петербурге частично закрыли на капремонт

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Санкт-Петербург, 29 мая. Капитальный ремонт начался в понедельник на Удельном проспекте в Выборгском районе Петербурга.

Уточняется, что в связи с проведением работ по капитальному ремонту, движение на участке Удельного проспекта от Костромского проспекта до проспекта Энгельса будет полностью закрыто. Ограничение будет действовать до 4 июня. При этом проезд по перекресткам останется свободным, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и пути объезда.