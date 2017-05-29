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Общество
Удельный проспект в Петербурге частично закрыли на капремонт

Удельный проспект в Петербурге частично закрыли на капремонт

16:10  29 Мая 2017
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Удельный проспект в Петербурге частично закрыли на капремонт

Санкт-Петербург, 29 мая. Капитальный ремонт начался в понедельник на Удельном проспекте в Выборгском районе Петербурга. 

Уточняется, что в связи с проведением работ по капитальному ремонту, движение на участке Удельного проспекта от Костромского проспекта до проспекта Энгельса будет полностью закрыто. Ограничение будет действовать до 4 июня. При этом проезд по перекресткам останется свободным, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и пути объезда. 

#петербург
Владимир Багров
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